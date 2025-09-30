Condò: “Contento per nuovo stadio a Milano. Spero che…”

Negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha espresso queste considerazioni prima del fischio d'inizio di Inter-Slavia Praga:
"Sono contento che il consiglio comunale abbia approvato la delibera per la vendita dello stadio. Gli stadi diventano sempre più grandi, belli e moderni. In Italia abbiamo problemi strutturali e politici e questo è fra i motivi che hanno creato il gap tra i grandi paesi e noi. Speriamo che si possa dotare Milano di uno stadio moderno, buono anche per le finali di Champions League".
"L'Inter è migliorata nelle riserve rispetto alla scorsa stagione, quando in attacco non aveva ricambi di livello".
(Fonte: Sky Sport)
