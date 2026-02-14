Nell'edizione odierna del Corriere della Sera, Paolo Condò, giornalista, ha parlato così del derby d'Italia di stasera tra Inter e Juventus

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera, Paolo Condò, giornalista, ha parlato così del derby d'Italia di stasera tra Inter e Juventus: "L’Inter continua ad avere il Milan alle calcagna; la Juve continua a correre per due posti Champions, ché gli altri due sono prenotati. Un bel carico d’ansia da gestire. Inter e Juve quest’anno non hanno mai corso per lo stesso traguardo, e il fatto che per un certo periodo si sia immaginato che Spalletti fosse in rimonta è stata un’illusione ottica data dal miglioramento nel gioco: ma se Tudor ha perso 3 punti dai nerazzurri, gli altri 9 vanno in conto a Spalletti, che ha corso in parallelo alla miglior Inter stagionale.

Molta parte della differenza è data dal diverso tasso di conversione delle palle-gol. Sia l’Inter che la Juve vogliono aggredire la partita. L’Inter generalmente ci riesce, dal sesto posto in giù ha lasciato qualcosa soltanto all’Udinese, ed era appena la seconda giornata. In campionato ha segnato fin qui 57 reti, bottino che la pone nel range del Barcellona (63) e del City (54), ben sopra Arsenal (50) e Real (49), distante dal solo Bayern (79). La Juve invece domina segmenti di gara senza concretizzare (i suoi gol sono 41), e poi paga in contropiede (Atalanta in coppa e Lazio in campionato sono state partite gemelle, almeno fino alla rimonta di domenica).

Il confronto diretto avrà quindi un effetto limitato nel testa a testa, perché a prescindere dal risultato di oggi le posizioni di qui a maggio non cambieranno, ma molto forte nei due discorsi individuali. A Chivu è richiesta la vittoria per scrollarsi di dosso l’ultimo dubbio, quello relativo alle partite importanti, a Spalletti almeno un punto per muovere la classifica in zona Champions, e schiarirsi le idee in vista della prossima stagione, quando la caccia allo scudetto non ammetterà deroghe".