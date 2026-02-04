Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Filippo Galli ha analizzato il momento positivo che sta attraversando il Milan. "E' sotto gli occhi di tutti che il Milan possa vincere contro chiunque, lo scorso anno non era così per vari motivi. Questo percorso netto fatto è certamente merito di Allegri, di Tare, dello staff, perchè davvero li ho definiti i garanti del nuovo progetto tecnico. Allegri a volte propone un gioco non soddisfacente, è pragmatico, ma avrà le sue ragioni, conoscendo i giocatori".
"Ieri sera abbiamo visto un Milan diverso, di là dei problemi del Bologna. Credo che in cuor suo Allegri, dall'inizio, pensi anche a qualcosa in più del quarto posto. Poi ovvio che deve gettare acqua sul fuoco. Credo che lui e anche i giocatori guardino avanti".
