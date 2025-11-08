Il giornalista Paolo Condò, nel post partita di Sky Sport di Parma-Milan, ha parlato della lotta al vertice in Serie A:
Il giornalista, nel post partita di Sky Sport di Parma-Milan, ha parlato della lotta al vertice in Serie A
"L'Inter vince vince, arriva allo scontro diretto lo perde e torna giù e deve tornare su. Il Milan fa il contrario. Mi aspetto che prima o poi una di queste squadra corregga i suoi difetti, ma non so quale sarà questa squadra. Juve? Vittoria di Cremona non esaustiva della crisi che ha portato all'esonero di Tudor.
