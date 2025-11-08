FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Condò: “Inter vince, ma poi perde scontri diretti. Milan contrario. Mi aspetto che…”

ultimora

Condò: “Inter vince, ma poi perde scontri diretti. Milan contrario. Mi aspetto che…”

Condò: “Inter vince, ma poi perde scontri diretti. Milan contrario. Mi aspetto che…” - immagine 1
Il giornalista, nel post partita di Sky Sport di Parma-Milan, ha parlato della lotta al vertice in Serie A
Andrea Della Sala Redattore 

Il giornalista Paolo Condò, nel post partita di Sky Sport di Parma-Milan, ha parlato della lotta al vertice in Serie A:

Condò: “Inter vince, ma poi perde scontri diretti. Milan contrario. Mi aspetto che…”- immagine 2

"L'Inter vince vince, arriva allo scontro diretto lo perde e torna giù e deve tornare su. Il Milan fa il contrario. Mi aspetto che prima o poi una di queste squadra corregga i suoi difetti, ma non so quale sarà questa squadra. Juve? Vittoria di Cremona non esaustiva della crisi che ha portato all'esonero di Tudor. 

 

Leggi anche
Mirra: “Se la Lazio perde contro l’Inter nessun allarmismo. La squadra di Chivu...
Baroni: “Sempre a parte con Inter e Atalanta. Ok contributo Asllani, Juve può vincere...

© RIPRODUZIONE RISERVATA