Mirra: “Se la Lazio perde contro l’Inter nessun allarmismo. La squadra di Chivu è…”

"In caso di risultato positivo, la Lazio potrebbe vedere il finale di questo girone di andata in maniera diversa", dice Mirra
Matteo Pifferi Redattore 

Vincenzo Mirra, ex allenatore ma anche ex giocatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radiosei in vista di Inter-Lazio:

"Questa partita è una grande opportunità per la Lazio; è vero che, insieme al Napoli, l’Inter è forse la squadra più forte, però i biancocelesti possono confrontarsi contro una compagine che sì, segna tanto, ma allo stesso tempo ha anche subito quindi qualche problema pure loro possono averlo.

Inoltre, in caso di risultato positivo che mi auguro, la Lazio potrebbe vedere il finale di questo girone di andata in maniera diversa. In caso di ko non ci sarebbe nessun allarmismo. La Lazio nella ultime uscite ha fatto bene, non ha subito e contro le big ha sempre fatto buone prestazioni.

Gila con Romagnoli o Provstgaard? Penso sia pronto anche per affiancare il danese. Sta facendo molto bene, ha fatto prestazioni importanti. Che giochi con Romagnoli o altri, fa bene, sta dimostrando la sua personalità. In questo momento è cosciente della sua forza e sta andando avanti con grande determinazione e questo è molto importante".

