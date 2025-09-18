Paolo Condò, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul campo dell'Ajax: "Ripartenza dell'Inter: ci aspettavamo una vittoria, è molto importante perché ferma l'emorragia, rilancia alla grande Sommer che fa una parata importantissima sullo 0-0 e regala una prestazione più che pregevole di Pio Esposito. E' stato veramente bravo, ha fatto tante cose giuste e si è guadagnato sicuramente altre partite".