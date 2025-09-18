FC Inter 1908
Paolo Condò, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul campo dell'Ajax
Marco Astori
Paolo Condò, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul campo dell'Ajax: "Ripartenza dell'Inter: ci aspettavamo una vittoria, è molto importante perché ferma l'emorragia, rilancia alla grande Sommer che fa una parata importantissima sullo 0-0 e regala una prestazione più che pregevole di Pio Esposito. E' stato veramente bravo, ha fatto tante cose giuste e si è guadagnato sicuramente altre partite".

