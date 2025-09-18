A commentare la vittoria dell'Inter sull'Ajax nella prima gara dei nerazzurri in Champions League ci ha pensato il giornalista Sandro Sabatini
Sabatini: “Ecco i 3 interisti che hanno silenziato chi parla troppo. Voglio proprio vedere se…”
Tutti quelli che parlano troppo presto poi vengono smentiti dai fatti. Voglio vedere come correggono le opinioni? Inter, vittoria 2-0, niente di straordinario, ma tre risposte importanti arrivano dai tre personaggi che erano più nel mirino della critica e dei tifosi: Chivu che non ha esperienza, va bene forse da allenatore ma volete mettere l'esperienza di calcio che ha questa persona? A 21 anni era capitano dell'Ajax. A proposito di cicli che finiscono e vanno rimodernati, il caso dell'Inter attuale, Chivu quantomeno è stato un testimone privilegiato dell'Inter post 2010.
Vogliamo parlare di Sommer? Anche secondo me aveva sbagliato contro la Juventus e l'errore era stato determinante, ma non si può paragonare il valore di Sommer con quello di Martinez. Infatti ripaga la fiducia dell'allenatore con una parata dopo 40' che è una parata salvavita. E poi volete parlare ancora di Thuram che rideva troppo insieme al fratello? Ecco stavolta ride insieme ai suoi fratelli nerazzurri, ride due volte perché segna due gol. La vittoria consenti di mettersi alle spalle le due sconfitte in campionato e di ricominciare senza l'ansia dei risultati che non arrivavano. Una bella serata di tranquillità.
