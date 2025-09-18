Tutti quelli che parlano troppo presto poi vengono smentiti dai fatti. Voglio vedere come correggono le opinioni? Inter, vittoria 2-0, niente di straordinario, ma tre risposte importanti arrivano dai tre personaggi che erano più nel mirino della critica e dei tifosi: Chivu che non ha esperienza, va bene forse da allenatore ma volete mettere l'esperienza di calcio che ha questa persona? A 21 anni era capitano dell'Ajax. A proposito di cicli che finiscono e vanno rimodernati, il caso dell'Inter attuale, Chivu quantomeno è stato un testimone privilegiato dell'Inter post 2010.