FC Inter 1908
Impallomeni: “Pio Esposito? Ampiamente all’altezza: molto più forte anche di Bonny”

Impallomeni: “Pio Esposito? Ampiamente all’altezza: molto più forte anche di Bonny” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così di Francesco Pio Esposito
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così di Francesco Pio Esposito: "Ha dimostrato ampiamente di essere all'altezza. E' stimatissimo dai compagni, è molto forte.

Impallomeni: “Pio Esposito? Ampiamente all’altezza: molto più forte anche di Bonny”- immagine 2
Getty Images

Per me può essere tra 2-3 anni il titolare della Nazionale, ha ragione Chivu. E' un ragazzo sereno, consapevole della sua forza e che deve migliorare. Mi sembra uno centrato, ha il vantaggio di essere accettato da tutti ed è molto più forte di Bonny, che è il quarto attaccante ora".

