Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni , ex calciatore, ha parlato così di Francesco Pio Esposito : "Ha dimostrato ampiamente di essere all'altezza. E' stimatissimo dai compagni, è molto forte.

Per me può essere tra 2-3 anni il titolare della Nazionale, ha ragione Chivu. E' un ragazzo sereno, consapevole della sua forza e che deve migliorare. Mi sembra uno centrato, ha il vantaggio di essere accettato da tutti ed è molto più forte di Bonny, che è il quarto attaccante ora".