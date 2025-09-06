Paolo Condò, nel suo commento di oggi dopo Italia-Estonia, ha sottolineato alcuni spunti interessanti mostrati dalla squadra di Gattuso. Questo il parere del noto giornalista:
Condò: “Italia? Bastoni-Calafiori coppia su cui insistere. Il gesto di Dimarco…”
Il pensiero del noto giornalista dopo la manita rifilata dagli azzurri all'Estonia ieri sera a Bergamo
"Il vantaggio di Kean nasce da un cross al volo di Dimarco, sporco ma prezioso. Il 2-0 di Retegui da uno sviluppo centrale, il resto dal desiderio e dalla lucidità di infierire su un’Estonia ormai esausta. Molto fieno in cascina per un primo volteggio che era senza rete, e alcune indicazioni sulle quali insistere: la coppia di centrali Bastoni e Calafiori, con l’uomo dell’Arsenal regista aggiunto, i cambi di gioco di Tonali, il doppio centravanti per riempire l’area. E la personalità della ripresa, per dire a se stessi che forse il peggio è passato.
