"Il vantaggio di Kean nasce da un cross al volo di Dimarco, sporco ma prezioso. Il 2-0 di Retegui da uno sviluppo centrale, il resto dal desiderio e dalla lucidità di infierire su un’Estonia ormai esausta. Molto fieno in cascina per un primo volteggio che era senza rete, e alcune indicazioni sulle quali insistere: la coppia di centrali Bastoni e Calafiori, con l’uomo dell’Arsenal regista aggiunto, i cambi di gioco di Tonali, il doppio centravanti per riempire l’area. E la personalità della ripresa, per dire a se stessi che forse il peggio è passato.