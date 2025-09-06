FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Condò: “Italia? Bastoni-Calafiori coppia su cui insistere. Il gesto di Dimarco…”

ultimora

Condò: “Italia? Bastoni-Calafiori coppia su cui insistere. Il gesto di Dimarco…”

Condò: “Italia? Bastoni-Calafiori coppia su cui insistere. Il gesto di Dimarco…” - immagine 1
Il pensiero del noto giornalista dopo la manita rifilata dagli azzurri all'Estonia ieri sera a Bergamo
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Paolo Condò, nel suo commento di oggi dopo Italia-Estonia, ha sottolineato alcuni spunti interessanti mostrati dalla squadra di Gattuso. Questo il parere del noto giornalista:

Condò: “Italia? Bastoni-Calafiori coppia su cui insistere. Il gesto di Dimarco…”- immagine 2
Getty Images

"Il vantaggio di Kean nasce da un cross al volo di Dimarco, sporco ma prezioso. Il 2-0 di Retegui da uno sviluppo centrale, il resto dal desiderio e dalla lucidità di infierire su un’Estonia ormai esausta. Molto fieno in cascina per un primo volteggio che era senza rete, e alcune indicazioni sulle quali insistere: la coppia di centrali Bastoni e Calafiori, con l’uomo dell’Arsenal regista aggiunto, i cambi di gioco di Tonali, il doppio centravanti per riempire l’area. E la personalità della ripresa, per dire a se stessi che forse il peggio è passato.

Leggi anche
Verso Juve-Inter, Chivu col dubbio Lautaro. Cds: “Con Inzaghi zero incertezze,...
Condò: “Lookman, secondo anno di tentata fuga! L’Inter e il tradimento è stato…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA