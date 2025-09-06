Alla ripresa del campionato, l’Inter sarà attesa dallo scontro diretto con la Juventus che si giocherà sabato alle 18. Lautaro tornerà in Italia soltanto nel pomeriggio di giovedì, dopo la sfida in Ecuador in programma all’una della notte italiana di mercoledì.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Verso Juve-Inter, Chivu col dubbio Lautaro. Cds: “Con Inzaghi zero incertezze, ma…”
ultimora
Verso Juve-Inter, Chivu col dubbio Lautaro. Cds: “Con Inzaghi zero incertezze, ma…”
Alla ripresa del campionato, l’Inter sarà attesa dallo scontro diretto con la Juventus. Chivu col dubbio Lautaro
"Tra stanchezza e fuso, sembra difficile che possa sostenere con i compagni l’ultimo allenamento prima della partenza. Più probabile che svolga una seduta differenziata. Scontata la sua convocazione, è da capire quindi se Chivu, allo Stadium, lo farà comunque partire dall’inizio o se preferirà gestirlo", si legge sul Corriere dello Sport.
"Ovvio che Lautaro farà di tutto per convincere il tecnico rumeno. Con Inzaghi non si sarebbero state incertezze. Mentre Chivu potrebbe avere idee diverse, tenuto conto che il mercoledì successivo, in casa dell’Amsterdam, l’Inter debutterà in Champions".
(Corriere dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA