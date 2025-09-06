Alla ripresa del campionato, l’Inter sarà attesa dallo scontro diretto con la Juventus. Chivu col dubbio Lautaro

Alla ripresa del campionato, l’Inter sarà attesa dallo scontro diretto con la Juventus che si giocherà sabato alle 18. Lautaro tornerà in Italia soltanto nel pomeriggio di giovedì, dopo la sfida in Ecuador in programma all’una della notte italiana di mercoledì.

"Tra stanchezza e fuso, sembra difficile che possa sostenere con i compagni l’ultimo allenamento prima della partenza. Più probabile che svolga una seduta differenziata. Scontata la sua convocazione, è da capire quindi se Chivu, allo Stadium, lo farà comunque partire dall’inizio o se preferirà gestirlo", si legge sul Corriere dello Sport.