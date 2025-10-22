Condò: “Italia? Il ruolo in cui siamo messi meglio anche grazie all’Inter…”

Paolo Condò, ospite di Sky Sport, ha proposto una considerazione su un reparto in cui nel nostro campionato e in nazionale azzurra siamo maggiormente coperti. Questo anche grazie a un pilastro dell'Inter degli ultimi anni. Ha infatti sottolineato il noto giornalista:

"A sinistra abbiamo tante alternative nel nostro calcio. Dimarco, Calafiori, Bernasconi, Udogie e Bartesaghi. E' il ruolo in cui siamo messi meglio con l'Italia", ha detto.