Paolo Condò, ospite di Sky Sport, ha proposto una considerazione su un reparto in cui nel nostro campionato e in nazionale azzurra siamo maggiormente coperti. Questo anche grazie a un pilastro dell'Inter degli ultimi anni. Ha infatti sottolineato il noto giornalista:
Condò: “Italia? Il ruolo in cui siamo messi meglio anche grazie all’Inter…”
"A sinistra abbiamo tante alternative nel nostro calcio. Dimarco, Calafiori, Bernasconi, Udogie e Bartesaghi. E' il ruolo in cui siamo messi meglio con l'Italia", ha detto.
