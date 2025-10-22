FC Inter 1908
Condò: “Italia? Il ruolo in cui siamo messi meglio anche grazie all’Inter…”

Il pensiero del noto giornalista condiviso negli studi di Sky Sport
Daniele Vitiello
Paolo Condò, ospite di Sky Sport, ha proposto una considerazione su un reparto in cui nel nostro campionato e in nazionale azzurra siamo maggiormente coperti. Questo anche grazie a un pilastro dell'Inter degli ultimi anni. Ha infatti sottolineato il noto giornalista:

"A sinistra abbiamo tante alternative nel nostro calcio. Dimarco, Calafiori, Bernasconi, Udogie e Bartesaghi. E' il ruolo in cui siamo messi meglio con l'Italia", ha detto.

