Il quotidiano sportivo pone l'accento sul lavoro fatto dall'allenatore nerazzurro in difesa e che ha portato a ridurre il numero di gol incassati dopo la sconfitta con la Juve

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 22:02)

La sconfitta con la Juventus è stata una sveglia e l'Inter ha sistemato la difesa. "Il ponte levatoio è tenuto su con ganci di titanio", scrive La Gazzetta dello Sport. Si riferisce proprio alla fase difensiva della squadra nerazzurra: in sette partite due reti incassate. "Chivu ha alternato i due portieri, fatto girare i difensori e alzato il baricentro", spiega la rosea.

L'errore — Il mister, che in difesa ci ha giocato, ha stretto le maglie della sua difesa e sottolineato in rosso il vizio di incassare gol nei minuti finali. Succedeva nel finale della scorsa stagione ed è successo anche contro la Juventus con due reti incassate negli ultimi dieci minuti. In particolare il quotidiano sottolinea che contro i bianconeri, il gol che è valso la vittoria della squadra di Tudor è arrivato perché l'Inter si era fermata credendo fosse fallo quello di K. Thuram su Bonny. "Chivu ha fatto leva su questo, non sull’errore di Sommer. Mai fermarsi, ma continuare e tenere alta la guardia", si legge.

In Champions finora tre vittorie su tre con zero gol subiti. Un trend che arriva dalla scorsa stagione. Con Inzaghi, nelle prime otto gare unico gol incassato è stato quello contro il Bayern Leverkusen arrivato allo scadere. In Coppa l'Inter ha vinto con tre diversi schieramenti in difeda: "Akanji, De Vrij e Bastoni ad Amsterdam, Bisseck, Acerbi e Bastoni con lo Slavia Praga, Bisseck, De Vrij e Bastoni contro il St Gilloise (con Akanji subentrato nella ripresa al posto dell’olandese). Chivu si frega le mani: "La notizia più bella della serata è stata non aver preso gol", ha detto dopo il 4-0 ai belgi", si legge sul sito del quotidiano sportivo.

Il cambio — Nell'ultimo giorno di mercato, l'addio di Pavard aveva preoccupato i tifosi nerazzurri ma Akanji ha conquistato tutti in un attimo. È cambiata rispetto al passato l'impostazione del gioco. "Lo svizzero è stato valorizzato da Guardiola, ha imparato a spingersi in avanti giocando a centrocampo e così via. Akanji presidia la sua corsia e si spinge in avanti con continuità, ma per vie centrali e non con sovrapposizioni, come nel caso di Pavard (abituato a fare il terzino). In campionato non ha ancora saltato un minuto, mentre in Champions è subentrato contro Slavia Praga e Union Saint Gilloise. Due impegni leggeri chiusi con sette gol e con il ponte levatoio alzato. Manuel è uno di quelli che contribuisce di più a tenerlo su", conclude il quotidiano.

(Fonte: gazzetta.it)