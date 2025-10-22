Billy Costacurta elogia l’Inter e Cristian Chivu dopo i recenti risultati dei nerazzurri. Ecco le parole dell’ex difensore a Sky Sport:
Costacurta: “So cosa pensano i giocatori Inter di Chivu! E quando lo sento parlare capisco che…”
Billy Costacurta elogia l’Inter e Cristian Chivu dopo i recenti risultati dei nerazzurri: ecco le parole dell’ex difensore a Sky Sport
“L’Inter è una squadra solida. Ho perso finali di Champions anche in malo modo, vincevo 3-0 a fine primo tempo e la persi io, so cosa sono i due mesi dopo una sconfitta in finale. Fino a 4 mesi fa era una squadra forte, non hanno dimenticato tutto e Chivu è stato bravissimo.
Cristian non lo conosco bene ma è intelligente, si vede da come parla, da quello che dice, è interessante come parla e lo hanno trovato così anche i giocatori”.
