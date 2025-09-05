L’Inter oggi ha vinto 3-1 in amichevole contro il Padova, squadra che gioca in Serie B. Per i nerazzurri di Cristian Chivu hanno segnato Mkhitaryan (qui il video del suo gol), Carlos Augusto (qui il video della sua rete) e il nuovo arrivato Diouf.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora VIDEO / Inter, super gol per Diouf al Padova! Parte da metà campo e segna
ultimora
VIDEO / Inter, super gol per Diouf al Padova! Parte da metà campo e segna
L’Inter ha vinto 3-1 in amichevole oggi contro il Padova, squadra che milita in Serie B: ecco il video del gol di Andy Diouf
Ecco il gol realizzato dal nuovo arrivato Diouf, direttamente dal profilo X ufficiale dell’Inter:
Il francese ha preso palla a metà campo e dopo una splendida discesa ha trovato la rete.
© RIPRODUZIONE RISERVATA