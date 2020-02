Condò: “Eriksen questione ambientale. Conte mossa saggia: lo inserisce con cautela perché…”

Nei giorni scorsi Eriksen è stato al centro di molti dibattiti perché Conte non lo ha inserito subito nella formazione titolare. Il tecnico vuole che recuperi la condizione fisica e che assimili le dottrine tattiche dei nerazzurri. Ne ha parlato su Twitter il giornalista Paolo Condò:

“Per me la questione è più ambientale che tattica. Nessun gruppo, specie se sta facendo bene come quest’Inter, ama l’arrivo dei “salvatori della patria”. Conte inserisce Eriksen con cautela perché né diventi leader naturale e non imposto. Mossa saggia, ma con tempi al filo”.