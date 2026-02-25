Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha voluto porre l'attenzione sulla prestazione di Marcus Thuram contro il Bodo Glimt:
Condò: “Sull’Inter c’è una domanda che aleggia. E in estate prenderei questo top player”
"Mi concentro molto su Thuram, non sta facendo una grande stagione e stasera ha perso l'occasione per segnare una scossa. Secondo me su Thuram grava un po' la velocità con la quale Pio Esposito ha scalato le gerarchie, non dico consciamente ma c'è una domanda che aleggia sull'Inter: l'anno prossimo, quale sarà la coppia d'attacco titolare.
Secondo me Pio-Lautaro. Per me Thuram avverte questa concorrenza interna, non ha dato il colpo d'ala nella partita in cui era maggiormente richiesta. Ricordiamoci cosa ha detto Marotta alla domanda su quanto contasse la partita dal punto di vista economico, vendere Thuram sarebbe una grandissima plusvalenza. Il giocatore che tenterei di prendere è Nico Paz, uno così può essere il pilastro sul quale costruire la squadra"
