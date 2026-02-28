"Non sempre le cifre dicono tutta la verità, ma il ruolino di marcia racconta di cosa è diventata questa squadra, che non sbaglia un colpo contro le squadre più deboli. E' implacabile. L'Inter è sempre stata molto concentrata sul campionato. Se c'è ancora una lotta scudetto? Se il Milan vince a Cremona, almeno fino al derby è ancora aperta. Ma se il Milan non dovesse avvicinarsi nemmeno dopo il derby, allora...".