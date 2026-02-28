Romelu Lukaku torna al gol e regala 3 punti pesantissimi al suo Napoli: finisce 2-1 il match di Verona contro l'Hellas.
Lukaku torna al gol in pieno recupero e regala 3 punti al Napoli: finisce 2-1 a Verona
Sblocca la gara Hojlund, pareggia Akpa Akpro e in pieno recupero segna l'attaccante belga la rete da 3 punti. Il Napoli sale così a 53 punti, a -1 dal secondo posto occupato dal Milan e a +3 dalla Roma.
