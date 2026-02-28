A bordocampo per DAZN, Andrea Stramaccioni ha parlato così nel pre-partita di Inter-Genoa di questa sera
“Contraccolpo no, ci sarà la voglia di reagire. Nell’applauso della curva Nord c’è anche la comprensione e il supporto alla squadra, lo scudetto è l’obiettivo primario. A De Rossi manca il grande risultato con le big, il cammino è praticamente perfetto da quando è al Genoa. Quarto attacco della Serie A da quando è arrivato, la sua squadra se la giocherà a viso aperto.
L’Inter sta fino a oggi dominando la Serie A e deve dare continuità a questo lavoro. L’Inter deve dare continuità, l’eliminazione brucia tanto contro un avversario inferiore, ma adesso testa al campionato. Poi c’è anche la semifinale di Coppa Italia molto stimolante. In chiave scudetto sono molto importanti stasera e il derby.