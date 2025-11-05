"L'Inter fin qui ha rispettato perfettamente le aspettative. Ci si attendevano quattro vittorie nelle prime quattro, perché poi arriveranno le partite toste, anche se anche in quelle l'Inter farà secondo me dei punti".

"In Champions League sta facendo molto bene. Lautaro? Gioca sempre, l'autunno per lui è sempre un po' problematico, ma finché lui non si fa un problema del fatto che non segna, non è un problema per l'Inter. Ne ha passate tante, passando da giovane di belle speranze a capofila degli interisti nella classifica del Pallone d'Oro. Tornerà a segnare quando l'Inter ne avrà bisogno".