“Nel sollevare il caso Lautaro, Chivu ha assicurato che per lui un caso Lautaro non c’è, replicando un artificio retorico tipico del suo maestro, Mourinho: innescare e subito disinnescare la bomba mediatica, evitando che possa deflagrare. «Lautaro non è un caso, basta vedere come lavora. In Serie A siamo la squadra che ha fatto più gol. Recuperato Thuram, ho quattro attaccanti. E quando non segna un attaccante, segna un difensore o un centrocampista». È vero, lo dimostrano le cinque reti di Çalhanoglu, in testa alla classifica dei marcatori.