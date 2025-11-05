FC Inter 1908
Cristian Chviu come… José Mourinho: così ha disinnescato la bomba mediatica secondo l'edizione online di Repubblica
Cristian Chviu come… José Mourinho: così l’edizione online di Repubblica sulle parole dell’allenatore dell’Inter in conferenza stampa di ieri verso il Kairat.

Nel sollevare il caso Lautaro, Chivu ha assicurato che per lui un caso Lautaro non c’è, replicando un artificio retorico tipico del suo maestro, Mourinho: innescare e subito disinnescare la bomba mediatica, evitando che possa deflagrare. «Lautaro non è un caso, basta vedere come lavora. In Serie A siamo la squadra che ha fatto più gol. Recuperato Thuram, ho quattro attaccanti. E quando non segna un attaccante, segna un difensore o un centrocampista». È vero, lo dimostrano le cinque reti di Çalhanoglu, in testa alla classifica dei marcatori.

Poi Chivu ha fatto un’aggiunta sorprendente, perché contraddice il se stesso di un mese fa, quando sosteneva che l’importante fosse anzitutto non prenderle: «Qualcuno tira in mezzo i gol subiti, ma io a volte, anziché 1-0, preferisco vincere 4-3». Così aumenta la possibilità che a buttare un pallone in porta sia Lautaro, che ha più volte definito i periodi di carestia realizzativa come «i più brutti della mia vita». Se poi un suo gol questa sera portasse un’altra vittoria in Champions — dove l’Inter veleggia a pieni punti, con una differenza reti di più 9 — tanto meglio. Perché sarà anche vero, come sostiene Chivu, che «bisogna sapere perdere per vincere». Ma le vittorie portano sorrisi, e il cerchio si chiude”, si legge.

