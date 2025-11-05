FC Inter 1908
Serie A – Bonny vince il Rising Star del mese di ottobre: la nota dell’Inter

Uno dei grandi protagonisti del mese di ottobre nella squadra di Chivu è stato senza dubbio Ange-Yoan Bonny
Il mese di ottobre ha visto l'Inter marciare con grande forza in campionato: in quattro partite i nerazzurri hanno conquistato 9 punti, battendo Cremonese, Roma e Fiorentina.

Uno dei grandi protagonisti nella squadra di Chivu è stato senza dubbio Ange-Yoan Bonny: l'attaccante francese ha dimostrato tutta la sua qualità con prestazioni di alto livello.

Il classe 2003 ha lasciato il segno in tutte le vittorie dell'Inter: contro la Cremonese Bonny ha partecipato a tutti i 4 gol nerazzurri, segnando una rete e servendo addirittura 3 assist, mentre all'Olimpico contro la Roma ha realizzato l'unico gol del match, regalando tre punti all'Inter. In entrambe le gare l'attaccante ha vinto il premio di MVP della partita: Bonny è sceso in campo anche nelle sfide contro Napoli e Fiorentina, procurandosi il rigore del definitivo 3-0 contro i viola a San Siro.

Un mese decisamente positivo per Bonny, con prestazioni che gli hanno permesso di vincere il premio di Rising Star of The Month di ottobre, il riconoscimento di Lega Calcio Serie A riservato ai giocatori Under 23.

