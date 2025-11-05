Serie A – Bonny vince il Rising Star del mese di ottobre: la nota dell’Inter

Il mese di ottobre ha visto l'Inter marciare con grande forza in campionato: in quattro partite i nerazzurri hanno conquistato 9 punti, battendo Cremonese, Roma e Fiorentina.

Il classe 2003 ha lasciato il segno in tutte le vittorie dell'Inter: contro la Cremonese Bonny ha partecipato a tutti i 4 gol nerazzurri, segnando una rete e servendo addirittura 3 assist, mentre all'Olimpico contro la Roma ha realizzato l'unico gol del match, regalando tre punti all'Inter. In entrambe le gare l'attaccante ha vinto il premio di MVP della partita: Bonny è sceso in campo anche nelle sfide contro Napoli e Fiorentina, procurandosi il rigore del definitivo 3-0 contro i viola a San Siro.