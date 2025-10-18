A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Inter, Paolo Condò ha parlato della gara dagli studi di Sky Sport: "Inizia un segmento di sette partite che generalmente diventa indicativo per quello che succederà in primavera. Il risultato del Napoli triplica il valore di questo Roma-Inter. Gli allenatori quando hanno un punto devono cercare di nasconderlo".
Condò: “Il risultato del Napoli triplica il valore di Roma-Inter. Se il piano di Gasperini…”
A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Inter, il giornalista ha parlato della gara dagli studi di Sky Sport
"Schierando Dybala insieme a Pellegrini e Soulé, eviti che i marcatori dell'Inter abbiano il punto di riferimento da marcare, se il piano riesce hai trasformato il tuo punto debole in punto di forza. Altra mossa tattica interessante di Gasperini è una marcatura di Dimarco praticamente. Gasperini sta facendo molta tattica ed è interessante. Trovo che Calhanoglu, Barella e Lautaro siano parte del ciclo Inter".
(Sky Sport)
