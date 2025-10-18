Zenga: “Roma-Inter, sarà interessante vedere una cosa. Chivu bravo a…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Inter , Walter Zenga ha parlato della gara dagli studi di Sky Sport: "L'Inter ha sfruttato il calendario. Stasera c'è la miglior difesa contro il migliore attacco e anche questa è una cosa simpatica. Per me i ricordi di Roma-Inter sono belli. Bonny? è il naturale sostituto di Thuram. L'Inter quest'anno ha migliorato il reparto offensivo, con Pio e Bonny hanno qualità, forza fisica e gol".

"Questo sarà un motivo in più per vedere la partita sotto questo punto di vista perché Lautaro e Bonny possono dare punti di riferimento alla difesa giallorossa. L'attacco della Roma invece riferimento non ne dà. Sarà interessante vedere come la fisicità dell'Inter si scontrerà con la qualità dei tre davanti. Il centrocampo dell'Inter è tanta roba. Chivu è stato bravo perché dopo la sconfitta dell'Udinese ha avuto la bravura di continuare su quella strada. Avrebbe potuto teoricamente giocare a 4, ma lui è stato bravo a continuare la strada mettendoci qualcosa di suo. Ora ha 5 partite di campionato davanti che possono dare la conferma o riportare l'Inter a un problema tipo Udinese".