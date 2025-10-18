FC Inter 1908
A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Inter, Alessandro Florenzi ha parlato della gara dagli studi di Sky Sport
A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Inter, Alessandro Florenzi ha parlato della gara dagli studi di Sky Sport: "Sicuramente è un big match. la Roma ci arriva da prima in classifica. Sarà una partita importante, non dirà se la Roma è o no da scudetto, ma penso possa ambire ai primi quattro posti. Il mio ricordo di Roma-Inter? Sicuramente il primo gol in Serie A che ho fatto su assist di Totti, un ricordo che sarà indelebile".

"L'Olimpico spinge tantissimo. diventa il dodicesimo uomo in campo. Barella? Ho un debole per lui. Ci ho giocato insieme e posso dire di aver giocato con quello che secondo me è uno dei centrocampisti più completi che c'è in Italia. Abbiamo passato tante belle avventure insieme, lo ricordo sempre con tanto affetto".

