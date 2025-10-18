A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Inter, Alessandro Florenzi ha parlato della gara dagli studi di Sky Sport: "Sicuramente è un big match. la Roma ci arriva da prima in classifica. Sarà una partita importante, non dirà se la Roma è o no da scudetto, ma penso possa ambire ai primi quattro posti. Il mio ricordo di Roma-Inter? Sicuramente il primo gol in Serie A che ho fatto su assist di Totti, un ricordo che sarà indelebile".