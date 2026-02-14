FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Condò: “Rosso a Kalulu? Il problema non è l’arbitro ma è Bastoni perché…”

ultimora

Condò: “Rosso a Kalulu? Il problema non è l’arbitro ma è Bastoni perché…”

Condò: “Rosso a Kalulu? Il problema non è l’arbitro ma è Bastoni perché…” - immagine 1
Paolo Condò, giornalista, intervenuto a Sky Sport, ha commentato così l'espulsione di Pierre Kalulu contro l'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Paolo Condò, giornalista, intervenuto a Sky Sport, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro la Juventus: "E' stata una grande partita condizionata da un grave errore arbitrale: per quanto fatto dalla Juve nella prima mezz'ora e per la resistenza fatta, probabilmente il pareggio sarebbe stato giusto. Bisogna riconoscere che quello che è successo nel finale del primo tempo è una cosa che finisci per pagare.

Condò: “Rosso a Kalulu? Il problema non è l’arbitro ma è Bastoni perché…”- immagine 2
Getty Images

Il rosso a Kalulu? Il problema non è l'arbitro e non Bastoni: l'arbitro vede l'incrocio, intuisce un tocco e fischia. Il tocco però non giustifica assolutamente il volo di Bastoni: e il tema è l'accentuare. In nessun caso questo tocco l'avrebbe portato a volare in quel modo. Il gol di Cambiaso? Luis Henrique si lascia buggerare: non sente il pericolo che sta arrivando".

Leggi anche
Marelli sul rosso a Kalulu: “Bastoni ha simulato. VAR secondo giallo? In futuro…”
Inter-Juventus, più di 75mila spettatori: ecco l’incasso lordo, il 2o maggiore della storia

© RIPRODUZIONE RISERVATA