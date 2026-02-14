Paolo Condò, giornalista, intervenuto a Sky Sport, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro la Juventus: "E' stata una grande partita condizionata da un grave errore arbitrale: per quanto fatto dalla Juve nella prima mezz'ora e per la resistenza fatta, probabilmente il pareggio sarebbe stato giusto. Bisogna riconoscere che quello che è successo nel finale del primo tempo è una cosa che finisci per pagare.