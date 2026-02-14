fcinter1908 ultimora Marelli sul rosso a Kalulu: “Bastoni ha simulato. VAR secondo giallo? In futuro…”

Marelli sul rosso a Kalulu: “Bastoni ha simulato. VAR secondo giallo? In futuro…”

L'Inter vince 3-2 contro la Juventus al termine di un match dalle mille emozioni: ecco le parole di Marelli sul rosso a Kalulu
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Inter-Juventus 3-2, Luca Marelli ha parlato così del doppio giallo a Kalulu:

"Visto dal campo, il primo giallo di Kalulu è sempre fallo. Barella tenta di controllare il pallone, Kalulu entra sul piede, è pericoloso e l'ammonizione ci sta. In live ho detto che sarebbe stato per imprudenza, il contatto non è stato granché ma pericoloso. Il grande problema di questa partita è il secondo giallo: La Penna è stato sicuramente ingannato dalla prospettiva, non può aver visto un'infrazione perché un'infrazione non c'è. Bastoni ha simulato, è questo il termine corretto.

C'è una mano di Kalulu appoggiata su Bastoni ma non può essere fallo. Si discute da anni, ci sono panel aperti da anni sull'intervento del VAR in caso di seconda ammonizione. L'arbitro sarebbe stato chiamato per valutare il secondo giallo e avrebbe potuto valutare anche il secondo giallo per simulazione per Bastoni. In un eventuale futuro, col protocollo notificato, e lo sapremo il 28 febbraio, avrebbe sicuramente revocato la seconda ammonizione per Kalulu e avrebbe anche potuto ammonire Bastoni per simulazione"

