Marelli sul rosso a Kalulu: “Bastoni ha simulato. VAR secondo giallo? In futuro…”

"Visto dal campo, il primo giallo di Kalulu è sempre fallo. Barella tenta di controllare il pallone, Kalulu entra sul piede, è pericoloso e l'ammonizione ci sta. In live ho detto che sarebbe stato per imprudenza, il contatto non è stato granché ma pericoloso. Il grande problema di questa partita è il secondo giallo: La Penna è stato sicuramente ingannato dalla prospettiva, non può aver visto un'infrazione perché un'infrazione non c'è. Bastoni ha simulato, è questo il termine corretto.