Condò: “Sommer sul gol di Adzic? Io appartengo al partito di chi dice che il portiere…”
In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato anche di Yann Sommer dopo Juve-Inter 4-3
“Il gol di Adzic? Io appartengo al partito di quelli che dicono che Sommer ha commesso un errore, doveva prenderlo quel tiro”, ha detto Condò.
Poi il giornalista ha parlato del dubbio Lautaro. "Quest'anno l'Inter ha due eccellenti cambi come Bonny e Pio Esposito per la coppia titolare. Se dovrà giocare uno di loro allora sarà arrivato il momento di dimostrarlo. Perché l'Inter domani ad Amsterdam deve vincere, per una questione di calendario l'Inter deve partire forte, chi c'è c'è (in attacco, ndr)".
(Fonte: SS24)
