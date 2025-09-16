Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha fatto alcune considerazioni sulle polemiche scatenatisi dopo la risata di Marcus Thuram in Juventus-Inter in compagnia del fratello Khephren:
Pedullà: “Sommer capro espiatorio dell’Inter dopo che Chivu butta 80-90mln spesi sul mercato”
"Thuram? La morale facciamola fare a chi può farla. Mi permetto di farla nel momento in cui lui fa un 3-2 pesantissimo e vedo che non ha una reazione, sembrava il 7-1 per la sua squadra. Lì gli avrei chiesto spiegazioni. Perché non ha esultato?".
"Entro poi nella gestione degli acquisti di Chivu: se adesso il capro espiatorio dell'Inter deve diventare Sommer, dopo che l'allenatore butta dalla finestra 80-90 milioni spesi sul mercato, questa per me è una cosa grave. Tanto vale non spendere: se non li testi, mi viene da pensare che tu li abbia già bocciati".
