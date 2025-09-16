FC Inter 1908
Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha fatto alcune considerazioni sulle polemiche scatenatisi dopo la risata di Marcus Thuram
Marco Macca
Marco Macca 

Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha fatto alcune considerazioni sulle polemiche scatenatisi dopo la risata di Marcus Thuram in Juventus-Inter in compagnia del fratello Khephren:

"Thuram? La morale facciamola fare a chi può farla. Mi permetto di farla nel momento in cui lui fa un 3-2 pesantissimo e vedo che non ha una reazione, sembrava il 7-1 per la sua squadra. Lì gli avrei chiesto spiegazioni. Perché non ha esultato?".

"Entro poi nella gestione degli acquisti di Chivu: se adesso il capro espiatorio dell'Inter deve diventare Sommer, dopo che l'allenatore butta dalla finestra 80-90 milioni spesi sul mercato, questa per me è una cosa grave. Tanto vale non spendere: se non li testi, mi viene da pensare che tu li abbia già bocciati".

