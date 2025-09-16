Alla vigilia della sfida contro il PSG, l’allenatore dell’Atalanta Ivan Juric ha parlato così a Sky Sport di Ademola Lookman

Alessandro Cosattini Redattore 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 19:09)

Alla vigilia della sfida contro il PSG, l’allenatore dell’Atalanta Ivan Juric ha parlato così a Sky Sport: “Emozioni? Molta concentrazione, come preparare bene la partita, poca emozione per il momento. Spaventato no, curioso sicuramente, sono la miglior squadra d’Europa con merito. Siamo pronti e preparati, cerchiamo di fare una grande gara. Si affronta la gara con coraggio, hanno grandissime caratteristiche di palleggio e di velocità.

Ederson e Scamacca fuori? C’è anche Kolasinac fuori, ci mancano, ma i ragazzi sono pronti, ho tanti giovani vogliosi.

Le gare prima del Lecce meritavamo molto di più, nell’ultima sono arrivati bel gioco, gol e vittoria, ci serviva una gara così e ho visto i ragazzi felici.

Il clamore della vicenda Lookman? Siamo molto sereni, ci abbiamo già parlato e siamo stati chiari, pensiamo solo alla gara di domani”.

(Fonte: SS24)