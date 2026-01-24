E' proprio sul portiere svizzero che si sofferma Paolo Condò nel suo editoriale per il Corriere della Sera: il suo pensiero

Altra prestazione molto negativa ieri per Yann Sommer , autore di un errore grossolano sullo 0-0 che ha portato Moreo a realizzare un grande gol dalla lunga distanza nel primo tempo. E' proprio sul portiere svizzero che si sofferma Paolo Condò nel suo editoriale per il Corriere della Sera.

"Ha regalato il primo gol al bravo Moreo perché l’ordine di giocare sempre la palla ha evidentemente prevalso sulla sensazione di pericolo che tutti attorno a lui avvertivano.