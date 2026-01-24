Altra prestazione molto negativa ieri per Yann Sommer, autore di un errore grossolano sullo 0-0 che ha portato Moreo a realizzare un grande gol dalla lunga distanza nel primo tempo. E' proprio sul portiere svizzero che si sofferma Paolo Condò nel suo editoriale per il Corriere della Sera.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Condò su Sommer: “Con l’esperienza che possiede, dovrebbe riconoscere quando…”
ultimora
Condò su Sommer: “Con l’esperienza che possiede, dovrebbe riconoscere quando…”
E' proprio sul portiere svizzero che si sofferma Paolo Condò nel suo editoriale per il Corriere della Sera: il suo pensiero
"Ha regalato il primo gol al bravo Moreo perché l’ordine di giocare sempre la palla ha evidentemente prevalso sulla sensazione di pericolo che tutti attorno a lui avvertivano.
i momenti in cui fregarsene delle consegne, e tirare la pallonata salvifica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA