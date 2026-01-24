Allungo dell'Inter in classifica dopo la vittoria contro il Pisa di ieri sera: superato in goleada lo spavento iniziale generato dalle due reti messe a segno dai toscani nel primo tempo. Partita, che, secondo Repubblica, ha dato alcune sentenze.
Allungo dell'Inter in classifica dopo la vittoria contro il Pisa di ieri sera: partita, che, secondo Repubblica, ha dato alcune sentenze
"Nel primo tempo la capolista di questa serie A è andata sotto di due gol contro l'ultima della classe, si è ridestata, ha rimontato fino al vantaggio e a quel punto è andata alla pausa con un enorme sospiro di sollievo e alcune conferme.
Yann Sommer non sarà il portiere della prossima stagione, Pio Esposito è prontissimo a prendersi ogni responsabilità, e Luis Henrique non può essere il vice Dumfries, che va cercato sul mercato", si legge.
