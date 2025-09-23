FC Inter 1908
A Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato dell'allenatore dell'Inter Cristian Chivu, ma soprattutto di Cesc Fabregas
A Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato dell'allenatore dell'Inter Cristian Chivu, ma soprattutto di Cesc Fabregas. In estate era anche lui nella lista dei dirigenti nerazzurri dopo l'addio di Simone Inzaghi:

La rivoluzione ci sarebbe stata se Fabregas fosse andato all’Inter. A Como è una storia incantevole, ma stiamo parlando di una cartolina ecco. Questo progetto va avanti, è calcistico e turistico, ma il bacino di Como regge fino a un certo punto ecco. Se Fabregas fosse andato all’Inter come sappiamo, e non è una diminutio per Chivu, ci sarebbe stata una rivoluzione culturale. Se si vuole cambiare profondamente, serve il grande club.

Chivu farà benissimo e ha tutta la mia stima che al momento è preventiva, però abbiamo visto abbastanza di Fabregas per capire che se fosse all’Inter ora, quella nerazzurra sarebbe una squadra molto diversa da ora e sarebbe probabilmente la capofila del nostro calcio. Il Napoli è la favorita in Italia, ma non è dominante. Vedo Milan, Inter e Juventus in lotta per lo scudetto comunque. Mi tengo il dubbio sulla Roma, che però per me è tanto carente davanti”.

