“La rivoluzione ci sarebbe stata se Fabregas fosse andato all’Inter. A Como è una storia incantevole, ma stiamo parlando di una cartolina ecco. Questo progetto va avanti, è calcistico e turistico, ma il bacino di Como regge fino a un certo punto ecco. Se Fabregas fosse andato all’Inter come sappiamo, e non è una diminutio per Chivu, ci sarebbe stata una rivoluzione culturale. Se si vuole cambiare profondamente, serve il grande club.

Chivu farà benissimo e ha tutta la mia stima che al momento è preventiva, però abbiamo visto abbastanza di Fabregas per capire che se fosse all’Inter ora, quella nerazzurra sarebbe una squadra molto diversa da ora e sarebbe probabilmente la capofila del nostro calcio. Il Napoli è la favorita in Italia, ma non è dominante. Vedo Milan, Inter e Juventus in lotta per lo scudetto comunque. Mi tengo il dubbio sulla Roma, che però per me è tanto carente davanti”.