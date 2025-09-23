Caressa: “Top 11 di giornata metto un interista. Esposito? Quella rovesciata…”

"Pio Esposito mi piace moltissimo, sono molto contento che un italiano trovi così tanto spazio ma andiamoci piano", ha detto Caressa

Matteo Pifferi Redattore 23 settembre - 19:14

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha inserito nella sua top 11 personale della quarta giornata un giocatore dell'Inter:

"Nella top 11 inserisco Carlos Augusto, ha giocato una grande partita, può fare benissimo due ruoli, ha dimostrato da quando è all'Inter che è un giocatore di livello, dà un'alternativa valida a Chivu. L'Inter non mi ruba ancora l'occhio, non trovo ancora la squadra dei momenti migliori ma capisco che Chivu sta cercando di lavorare sul passato per lavorare sul futuro con grande intelligenza. L'Inter ha vinto due partite, sfruttando i calci piazzati in Champions.

Pio Esposito non l'ho messo nella top 11: mi piace moltissimo, sono molto contento che un italiano trovi così tanto spazio ma piano. Noi siamo fatti così, adesso Pio ha giocato due partite bene, se avesse fatto quel gol in rovesciata staremmo parlando di Neymar o Lewandowski.

Piano, è giovane, viene da una buonissima stagione, viene inserito, viene fatto giocare e conta molto, sta rispondendo bene ma non mettiamogli pressione, deve crescere con tranquillità. Ha dimostrato di avere personalità, regge la pressione, gustiamocelo, con calma e moderazione e vediamo cosa farà". Caressa, nella sua top 11, ha messo come attaccanti Belotti, Krstovic e Politano.