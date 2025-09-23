Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto durante il podcast Fontana di Trevi, ha parlato dei giudizi sul giovane attaccante dell'Inter Esposito:
Trevisani: “Esposito, gare da 7 e 6,5. Tutti faziosi: interisti esaltati e milanisti che…”
"Il problema è questo: che Esposito sia per forza un fenomeno qualsiasi cosa faccia o per forza una pippa. La cosa che bisognerebbe arrivare a fare è giudicare Esposito per quello che fa. La partita col Sassuolo è da 6,5, certamente non da 7. Da 7 era quella di Amsterdam anche perché in Champions League e penso che il discorso sia assolutamente figlio della faziosità dello schieramento. Bisogna per forza dire che è forte perché è giovane e gioca nell'Inter.
Dall'altra parte i milanisti, gli juventini o chi ha l'Inter contraria... tutti a dire: come mai non ha vinto il Pallone d'Oro? Non si riesce ad avere una linea critica corretta. Il centravanti deve fare gol non può essere l'unico metro di misura. Sì ma se fa tre assist come ad Amsterdam va bene. Se entra in campo e fa come Dovbyk o si mangia i gol come Gimenez allora arriva la critica. Ma non deve essere a priori".
