"Il problema è questo: che Esposito sia per forza un fenomeno qualsiasi cosa faccia o per forza una pippa. La cosa che bisognerebbe arrivare a fare è giudicare Esposito per quello che fa. La partita col Sassuolo è da 6,5, certamente non da 7. Da 7 era quella di Amsterdam anche perché in Champions League e penso che il discorso sia assolutamente figlio della faziosità dello schieramento. Bisogna per forza dire che è forte perché è giovane e gioca nell'Inter.