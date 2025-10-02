Vince, pur senza brillare, la Fiorentina all'esordio stagionale in Conference League. Alla squadra di Pioli bastano poche folate per battere il Sigma Olomouc al Franchi. 2-0 il risultato finale, grazie alle reti di Piccoli nel primo tempo e Ndour in pieno recupero.
Conference League, la Fiorentina vince senza brillare: 2-0 al Sigma Olomouc
Una rete per tempo basta ai viola per battere i cechi: grande prestazione del giovane italiano Ndour
L'ex PSG aveva anche fornito l'assist al compagno di squadra nell'azione che ha sbloccato l'incontro. Ora per i viola ci sarà la Roma in campionato: i giallorossi nel pomeriggio hanno perso contro il Lille nel secondo turno di Europa League.
