fcinter1908 ultimora “La mia vita sempre al centro”: il 7 ottobre esce il libro scritto da Mkhitaryan con Alciato

ultimora

“La mia vita sempre al centro”: il 7 ottobre esce il libro scritto da Mkhitaryan con Alciato

Alciato Mkhitaryan libro
L'annuncio da parte del noto giornalista attraverso il suo canale Instagram
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Anche Henrikh Mkhitaryan ha scritto il suo libro. Dopo quello pubblicato in questi giorni da Francesco Acerbi, è in arrivo anche il testo che racchiude una carriera ricca di soddisfazioni come quella dell'armeno. La notizia è arrivata dal noto giornalista Alessandro Alciato. Ha scritto infatti su Instagram: "Il 7 ottobre esce LA MIA VITA SEMPRE AL CENTRO. Per me non è solo un libro, è molto di più. Aiutare Mkhitaryan a scriverlo è stato un enorme privilegio, perché ho conosciuto una persona buona, gentile, educata, che ha portato solo cose belle. Si è aperto, ha raccontato una storia profonda, la sua storia.

“La mia vita sempre al centro”: il 7 ottobre esce il libro scritto da Mkhitaryan con Alciato- immagine 2
Getty Images

C’è dentro molto, c’è la sua vita oltre il calcio. Ci sono il papà perso quando aveva solo sette anni, l’Armenia vissuta da ragazzino senza luce e acqua calda, l’Ararat come simbolo, il rapporto profondo con la nonna, il rispetto verso chi è venuto prima. Ci sono Mino Raiola per la prima e unica volta in abito lungo, Al Bano che canta, la rovesciata di Djorkaeff, sedie che volano e cuori che battono. Ci sono tanti allenatori, da Arsene Wenger a Josè Mourinho. Ci sono Erevan, l’Ucraina, Dortmund, Manchester, Londra, molta Roma - c’è anche Claudio Lotito - e Milano. Ci sono sentimenti e amore. Ci sono lacrime e sorrisi. C’è tutto Henrikh, una persona speciale, a cui ho imparato a volere (molto) bene.

Leggi anche
Conte o Inzaghi? Chivu sta nel mezzo: così il tecnico si è preso l’Inter
Duro messaggio di Vitinha e Ramos a Pedri e Yamal: “Non ce ne frega niente. Se...

© RIPRODUZIONE RISERVATA