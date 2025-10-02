Anche Henrikh Mkhitaryan ha scritto il suo libro. Dopo quello pubblicato in questi giorni da Francesco Acerbi, è in arrivo anche il testo che racchiude una carriera ricca di soddisfazioni come quella dell'armeno. La notizia è arrivata dal noto giornalista Alessandro Alciato. Ha scritto infatti su Instagram: "Il 7 ottobre esce LA MIA VITA SEMPRE AL CENTRO. Per me non è solo un libro, è molto di più. Aiutare Mkhitaryan a scriverlo è stato un enorme privilegio, perché ho conosciuto una persona buona, gentile, educata, che ha portato solo cose belle. Si è aperto, ha raccontato una storia profonda, la sua storia.

C’è dentro molto, c’è la sua vita oltre il calcio. Ci sono il papà perso quando aveva solo sette anni, l’Armenia vissuta da ragazzino senza luce e acqua calda, l’Ararat come simbolo, il rapporto profondo con la nonna, il rispetto verso chi è venuto prima. Ci sono Mino Raiola per la prima e unica volta in abito lungo, Al Bano che canta, la rovesciata di Djorkaeff, sedie che volano e cuori che battono. Ci sono tanti allenatori, da Arsene Wenger a Josè Mourinho. Ci sono Erevan, l’Ucraina, Dortmund, Manchester, Londra, molta Roma - c’è anche Claudio Lotito - e Milano. Ci sono sentimenti e amore. Ci sono lacrime e sorrisi. C’è tutto Henrikh, una persona speciale, a cui ho imparato a volere (molto) bene.