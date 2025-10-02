Conte o Inzaghi? Chivu sta nel mezzo: così il tecnico si è preso l’Inter

Cristian Chivu è riuscito a ridare a una squadra ferita dal finale della scorsa stagione, forza e motivazioni

Gianni Pampinella Redattore 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 22:02)

Dopo un avvio incerto, l'Inter ha ripreso a pedalare a passo sostenuto. Cristian Chivu è riuscito a ridare a una squadra ferita dal finale della scorsa stagione, forza e motivazioni e non era per nulla scontato, anzi.

"L'impressione è che, una partita dopo l'altra, ora Cristian Chivu si sia davvero preso l'Inter e che la squadra sia già sua anche così, anche se non molto diversa da come gliel'ha lasciata Simone Inzaghi. Senza rivoluzioni, ché senza giocatori rivoluzionari non si potevano fare".

"Con convinta cautela e qualche modesta correzione, enfatizzata ben oltre i fatti. Era stata molto più netta la precedente transizione tecnica, quando cioè Inzaghi subentrò al fuggiasco Conte nell'estate 2021. Lì, sì che l'Inter passò da un calcio di puro contropiede, o verticale come dice ora chi non vuole approfittare di una parola bandita dai tavoli tecnici, a un calcio più ragionato e di possesso, con diversa e più intensa occupazione degli spazi", sottolinea il Giornale.

"L'Inter di Conte lasciava il pallone a chiunque anche per un'ora, poi al primo errore ripartiva, verticale con e su Lukaku, e vinceva partite e scudetto. L'Inter di Inzaghi ha reinterpretato un sistema molto difensivo come il 3-5-2, capovolgendo convinzioni anche dogmatiche, come l'uso offensivo dei difensori. Chivu sta nel mezzo ed è molto scaltro quando illustra il gioco della squadra".

