Conference League, tutto facile per la Fiorentina a Vienna. Ok il Bologna in Europa

Tutto facile per la Fiorentina in Conference League sul campo del Rapid Vienna: la squadra di Stefano Pioli vince 3-0 coi gol di Ndour, Dzeko e Gudmundsson. Ok anche il Bologna: Odgaard e Dallinga regalano i tre punti ai rossoblu contro lo Steaua Bucarest, finisce 2-1 in Romania.
