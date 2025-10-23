FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Conference League, tutto facile per la Fiorentina a Vienna. Ok il Bologna in Europa

ultimora

Conference League, tutto facile per la Fiorentina a Vienna. Ok il Bologna in Europa

Conference League, tutto facile per la Fiorentina a Vienna. Ok il Bologna in Europa - immagine 1
Tutto facile per la Fiorentina in Conference League sul campo del Rapid Vienna: ok anche il Bologna in Romania
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Tutto facile per la Fiorentina in Conference League sul campo del Rapid Vienna: la squadra di Stefano Pioli vince 3-0 coi gol di Ndour, Dzeko e Gudmundsson. Ok anche il Bologna: Odgaard e Dallinga regalano i tre punti ai rossoblu contro lo Steaua Bucarest, finisce 2-1 in Romania.

Leggi anche
Barella, nel mirino un altro traguardo: la prossima sarà la presenza numero 300 con l’Inter
Bergomi: “Inter? Roma aveva numeri migliori, ma alla fine Chivu ha vinto e anche con...

© RIPRODUZIONE RISERVATA