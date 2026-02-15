John Elkann, presidente di Exor, la holding che controlla la Juventus, ha voluto manifestare le proprie preoccupazioni al presidente Gabriele Gravina, dopo la partita con l'Inter e le polemiche per il rosso a Pierre Kalulu.
Contatto Elkann-Gravina dopo Inter-Juventus: forte disappunto dei bianconeri
La proprietà della Juventus si è fatta sentire in queste ore: John Elkann ha raggiunto anche Gravina al telefono
Elkann, secondo quanto si apprende, ha espresso forte disappunto per i numerosi e ripetuti errori arbitrali e ha sollecitato l'individuazione di soluzioni efficaci volte a migliorare il sistema e a garantire l'integrità e la credibilità del calcio italiano. Elkann ha anche espresso vicinanza e pieno sostegno al club e alla squadra.
(ANSA)
