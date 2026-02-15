"L'espulsione di Kalulu è una delle decisioni più gravi, incomprensibili e scandalose della storia del calcio", dice Sabatini

Matteo Pifferi Redattore 15 febbraio - 16:14

Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così il rosso a Kalulu in Inter-Juventus:

"La decisione dell'arbitro La Penna è stata scandalosa, ha falsato la partita e forse anche il campionato. Questo va detto subito, ancor prima del risultato che vede l'Inter festeggiare per il 3-2 e la Juventus disperarsi e protestare per una sconfitta che ritiene immeritata. Quello che è successo in campo dal punto di vista tecnico e tattico passa in secondo piano, l'espulsione di Kalulu è una delle decisioni più gravi, incomprensibili e scandalose della storia del calcio.

Lo dico sapendo bene di provocare qualche reazione da parte dei tifosi dell'Inter ma faccio un esempio che può spiegare la gravità dell'espulsione di Kalulu: è una doppia decisione sbagliata, è un doppio errore, Kalulu non solo non doveva essere espulso, ma Bastoni doveva prendere il secondo giallo. Questo è simile, come scandalo e portata dell'evento, a Ronaldo-Iuliano, rigore non dato e poi rigore dato a Del Piero. Questo non è più calcio, questo è calcio al contrario. Ha vinto l'Inter ed è giusto che ci siano polemiche, la rabbia della Juve è comprensibile"

"L'Inter usufruisce di questo beneficio e allunga in classifica sempre dando la sensazione di poter arrivare lo scudetto. Sul merito non si discute, l'Inter è la squadra più forte, sta giocando molto bene. Va anche detto che c'è stato un episodio contro l'Inter durante il match contro il Napoli all'andata, forse l'episodio più clamoroso di questa stagione, un rigore dato su suggerimento dell'assistente, un rigore inesistente. Va bene tutto però siamo nel 2026. A San Siro si è verificato un cortocircuito clamoroso e devastante, sfiora anche l'errore tecnico"