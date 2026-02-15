Il Giornale – Inter-Juve, il VAR amplica l’ingiustizia. Protocollo supercazzola

Il commento del quotidiano rispetto alla partita di San Siro e rispetto all'episodio che ha portato al doppio giallo a Kalulu

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 febbraio 2026 (modifica il 15 febbraio 2026 | 16:02)

"Dire che decide il sinistro di Zielinskisul filo del 90' è giusto, ma non troppo. Decide perché è suo il gol della vittoria dell'Inter, la prima dopo 14 partite non vinte contro le squadre più forti e la riporta a +8 sul Milan. Ma in questo 3-2 nerazzurro c'è molto altro, prima fra tutto l'espulsione clamorosamente ingiusta di Kalulu, che lascia la Juventus in 10 per un morso di primo tempo e per tutta la ripresa. Una partita ingiusta ma bellissima, come sempre accaduto nelle ultime edizioni del derby d'Italia". Il quotidiano Il Giornale racconta così la partita di San Siro vinta dai nerazzurri tre a due.

E si passa alla descrizione dell'episodio che ha caratterizzato la partita, quello che ha portato all'espulsione di Kalulu: "Un'altra pagina ad alimentare una rivalità infinita, anche questa scritta da un arbitro, come cento volte già accaduto. Bastoni e Kalulu, entrambi già ammoniti: l'interista scatta, il bianconero si scansa, non c'è contatto, Bastoni crolla, simulazione enorme. Secondo giallo e fuori, solo che se lo becca l'incredulo Kalulu, furibondo. Spalletti di più. Il Var amplifica l'ingiustizia, perché tutti vedono ma nessuno può intervenire. Cosi vuole il protocollo, altresi chiamato supercazzola, che quando cambierà sarà sempre troppo tardi: sul secondo giallo la tecnologia non c'è e resta buona la decisione sbagliata dell'arbitro".

"Ad espellere Bastoni penserà Chivu, dopo l'intervallo, ma lui almeno può aggiungere Carlos Augusto e resta in 11. Spalletti mette Holm, ma deve togliere anche Conceicao, eppure cambia poco nel suo canovaccio. L'unico quarto d'ora senza emozioni è il primo, è tattico ma già non noioso, con Chivu e Spalletti a muovere le rispettive pedine sul prato di San Siro per cercare di sorprendere l'avversario", si legge sulla partita.

Ma arriva il gol dell'Inter, lo genera Luis Henrique che sfrutta una deviazione di Cambiaso. Il suo tiro non sarebbe finito in porta senza la deviazione e se Di Gregorio avesse respinto col sinistro l'Inter non sarebbe passata in vantaggio. Ma poi arriva il pari: altri errori, stavolta di Bisseck non rinvia e del brasiliano che lascia da solo Cambiaso. Era il gol dell'1-1. "Era già tanto, ma non era ancora niente", conclude il quotidiano.

(Fonte: Il Giornale)