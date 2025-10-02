FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Di Livio: “Chivu mi piace, l’Inter gioca bene. Allegri? Chi lo critica è…”

ultimora

Di Livio: “Chivu mi piace, l’Inter gioca bene. Allegri? Chi lo critica è…”

Di Livio: “Chivu mi piace, l’Inter gioca bene. Allegri? Chi lo critica è…” - immagine 1
"Scudetto? Il Napoli è favorito. Quest'anno c'è la pressione di dover vincere per forza, lo scorso invece era diverso", ammette Di Livio
Matteo Pifferi Redattore 

Angelo Di Livio, ex centrocampista, tra le altre, di Fiorentina e Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW degli allenatori di Serie A:

"Se Chivu mi piace? Sì. Ha idee importanti, sta facendo giocare bene l'Inter. Vedo che alcuni giocatori stanno rientrando in forma, Chivu comunque ha anche personalità come allenatore".

Inter Chivu
Getty Images

Il Napoli di Conte?

"La squadra è forte, il Napoli è favorito. Quest'anno c'è la pressione di dover vincere per forza, lo scorso era diverso. E poi ci sono anche le coppe, con un dispendio di energie molto importante. Comunque è una squadra fortissima"

Di Livio: “Chivu mi piace, l’Inter gioca bene. Allegri? Chi lo critica è…”- immagine 3
DAZN

Allegri si sta riscattando

"Gli incompetenti lo criticavano. Chi conosce il calcio e conosce la storia di questo allenatore, sapeva. E domenica anche il Napoli si è accorto di quanto sia difficile sfidare le squadre di Allegri. Non avevo dubbi, per me il Milan è la candidata numero 1 a vincere la serie A senza Coppe. O almeno al pari di Inter e Napoli"

Leggi anche
White list, sostenibilità ambientale e non solo: il testo degli emendamenti approvati su San Siro
Calcio e Finanza – San Siro, altri interessati ma unica offerta da Inter e Milan. I...

© RIPRODUZIONE RISERVATA