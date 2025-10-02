Di Livio: “Chivu mi piace, l’Inter gioca bene. Allegri? Chi lo critica è…”

"Scudetto? Il Napoli è favorito. Quest'anno c'è la pressione di dover vincere per forza, lo scorso invece era diverso", ammette Di Livio

Angelo Di Livio, ex centrocampista, tra le altre, di Fiorentina e Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW degli allenatori di Serie A:

"Se Chivu mi piace? Sì. Ha idee importanti, sta facendo giocare bene l'Inter. Vedo che alcuni giocatori stanno rientrando in forma, Chivu comunque ha anche personalità come allenatore".

Il Napoli di Conte?

"La squadra è forte, il Napoli è favorito. Quest'anno c'è la pressione di dover vincere per forza, lo scorso era diverso. E poi ci sono anche le coppe, con un dispendio di energie molto importante. Comunque è una squadra fortissima"

Allegri si sta riscattando

"Gli incompetenti lo criticavano. Chi conosce il calcio e conosce la storia di questo allenatore, sapeva. E domenica anche il Napoli si è accorto di quanto sia difficile sfidare le squadre di Allegri. Non avevo dubbi, per me il Milan è la candidata numero 1 a vincere la serie A senza Coppe. O almeno al pari di Inter e Napoli"