Quella contro il Cagliari è stata probabilmente la versione migliore dell'Inter in questo avvio di stagione. Approccio, voglia, determinazione e fluidità della manovra, tutti aspetti che in alcune circostanze erano mancati. In mezzo a tanti aspetti positivi, c’è comunque l’altro lato della medaglia. "O meglio, un difetto, un retaggio antico, che nemmeno la nuova Inter è riuscita a cancellare o ad attenuare. Quale? I troppi gol falliti, tra le sempre abbondanti occasioni da gol costruite. «Nessuno crea più di noi», ha affermato Chivu l’altra sera. E ha ragione", sottolinea il Corriere dello Sport .

"Solo che è altrettanto vero che nessuno spreca quanto l’Inter. E non è una magagna di poco conto. Perché segnando di più e chiudendo prima le partite, poi si rischia meno e non si permette all’avversario di ritrovare fiducia. La pratica Cagliari avrebbe dovuto essere sbrigata molto prima. Contro il Sassuolo non avrebbero dovuto esserci i patimenti finali. E anche contro l’Udinese, pur avendo subito il sorpasso, nella ripresa, un nuovo ribaltone era tranquillamente alla portata. E tanti giudizi sarebbero stati diversi…".