Chivu sta ruotando quasi tutte le forze a disposizione. Per ora è il centrocampo dove il tecnico ruota un giocatore ma conferma Calhanoglu e Barella. Ma verrà l'occasione per tutti, compreso per l'ultimo arrivato Diouf.

"Resta da capire quando Chivu vorrà pubblicizzare il livello di affidabilità di Andy Diouf, acquistato dal Lens per 20 milioni e appena intravisto (11 minuti) dentro a una partita stravinta contro il Torino, all’alba del campionato. Però a centrocampo l’Inter ha creduto nella logica dell’overbooking: sette specialisti per tre posti in campo. Se Diouf è rimasto sempre a guardare, anche gente più esperta come Zielinski e Frattesi reclama visibilità e attenzioni. Chivu guarda tutto con attenzione, ben assistito dagli occhi feroci dei collaboratori Kolarov e Palombo, e prima o poi li farà uscire dal tunnel di uno stadio senza la pettorina delle riserve addosso. La ricchezza di un organico si valorizza a marzo-aprile, non certo all’inizio dell’autunno", sottolinea La Gazzetta dello Sport.