Le dichiarazioni del tecnico del Napoli rilasciate ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro l'Eintracht

Gianni Pampinella Redattore 4 novembre - 21:20

Al termine di Napoli-Eintracht, Antonio Conte ha commentato il deludente pareggio del Maradona ai microfoni di Sky Sport. "Possiamo dire di tutto e di più, ma se non segni non vinci. Mi dispiace perché giochi contro una squadra tedesca e ti aspetti qualcosa di diverso. Hanno imparato bene come si fa il catenaccio italiano, si parla tanto di calcio offensivo, europeo e poi... Avessimo fatto noi una partita del genere in Germania parlerebbero di calcio di vecchia epoca, catenaccio, ripartenze, però massimo rispetto, diciamo che siamo buoni insegnanti".

"Noi stiamo cercando di andare avanti a livello calcistico e proporre un qualcosa di europeo. Abbiamo avuto occasioni clamorose, dispiace ma non posso dire qualcosa ai ragazzi per l'impegno e lo spirito che ci hanno messo. Stiamo finendo un ciclo di 7 partite cercando di inventarci cose nuove. L'ambizione nostra è quella di crescere e fare esperienza quest'anno, stiamo affrontando una stagione con tanti impegni rispetto all'anno scorso".

"Tutti dobbiamo capire che è più difficile, più difficile per gli infortuni, i giocatori, per me che devo preparare le partite ogni tre giorni, tutte problematiche che stiamo affrontando nel migliore die modi. Avessimo fatto una brutta prestazione, ma la partita l'hai fatta. De Bruyne? Non parliamo di ragazzi che oggi non c'erano, altrimenti dobbiamo parlare anche di Lukaku. Dobbiamo tirare la cinghia senza Kevin a centrocampo. A parole si può essere ambiziosi quanto si vuole, poi bisogna fare un percorso e noi quest'anno dobbiamo affrontare una situazione nuova non solo in campo, forse più importante fuori dal campo per la gestione. I giocatori non si allenano e dobbiamo essere bravi a gestirli sotto tutti i punti di vista".

(Sky Sport)