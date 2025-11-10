FC Inter 1908
Zazzaroni: “Il calcio italiano sta andando in malora ma il paradosso è che…”

"Bisognerebbe pensare anche a qualcosa di diverso per il bene di uno sport che in Italia sta andando in malora", ammette Zazzaroni
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato così il weekend di campionato appena concluso:

"Sabato ho seguito Como-Cagliari convinto di potermi divertire di nuovo: la squadra di Fabregas è la più piacevole del campionato e quella di Pisacane mi sta semplicemente a cuore, e non poco. A proposito, ho trovato grottesco l’annullamento del gol: il regolamento (sbagliato) è stato - sì - applicato, ma la cancellazione di una rete per un contrasto non considerato dall’arbitro e avvenuto praticamente il giorno prima ha ben poco a che fare con uno sport di contatto. Dopo una mezz’ora, da telespettatore e appassionato ho cominciato a provare un discreto fastidio e nei primi minuti della ripresa avrei spento volentieri la tv. Non l’ho fatto perché – come avrebbe detto Totò – volevo proprio vedere come sarebbe andata a finire.

L’azione più fluida della partita è durata sette, otto secondi. Alla fine Pezzuto ha infatti fischiato 36 volte, ottenendo l’effetto coito interrotto: lo spettacolo non è stato mai fecondato. Falli, falletti tattici, qualche rudezza supplementare di Mina (lui, per sua ammissione, in campo tratterebbe allo stesso modo anche mamma, sorella e figlia) e insomma un trillo continuo, spesso eccessivo: la sensazione, netta, che stesse avvenendo qualcosa di calcisticamente insopportabile. Trentasei stop and go sono un terzo in più della media stagionale, che è di 25, tre più del campionato scorso (22).

Scrivo di questa partita, ma avrei potuto estendere il discorso a tante altre gare della serie A. Comprendo le necessità di classifica e quelle personali dei tecnici (Fabregas lo assolvo: prova sempre a giocare), credo tuttavia che all’undicesima giornata bisognerebbe pensare anche a qualcosa di diverso per il bene di uno sport che in Italia sta andando in malora. L’aspetto paradossale è che, a fronte dell’abbassamento della qualità dello spettacolo, si registra un aumento delle presenze allo stadio, ma - attenzione - anche una forte diminuzione dei dati d’ascolto. Il calcio di soli highlights ha un presente, ma non un futuro.

PS. Dice: ma nel weekend in cui la Juve e il Milan pareggiano, il Napoli perde male a Bologna (splendido il lavoro di Italiano) e la Roma senza attacco vola in testa, ti occupi di un argomento come quello dei gioco spezzettato dai troppi falli e dall’ipersensibilità arbitrale? Tutti hanno il diritto a una pausa di ribellione, di fronte a un gioco sottratto.

