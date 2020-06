Scudetto? Non è ancora finita. Conte chiarissimo: “La mia Inter non vuole limiti”

L’Inter ci crede ancora. Per lo scudetto non è ancora finita. Una montagna difficile da scalare, impervia e altissima, ma i nerazzurri non sono ancora disposti a tornare in pianura. Antonio Conte è stato molto chiaro, nell’intervista concessa ai canali ufficiali della società: lui e i suoi ragazzi vogliono giocarsi le proprie carte al meglio, per provarci fino in fondo:

“Dobbiamo cercare di vincere il recupero contro la Samp e andremmo a sei punti dalla prima, con dodici gare ancora da giocare. Non è un distacco abissale. Abbiamo lavorato bene, in maniera intensa tatticamente e fisicamente: ho percezioni positive ma devono arrivare conferme dal campo. Ci vogliamo giocare questo finale al massimo senza avere preclusioni e senza porci limiti. Il margine d’errore è minore rispetto a chi è davanti ma c’è voglia, entusiasmo e passione e credo che l’Inter sia cresciuta da tutti i punti di vista. Ho fiducia sia per il presente che per il futuro“.

(Fonte: Inter TV)