Il tecnico ha ufficializzato la sua decisione di non rimanere sulla panchina partenopea: "Non farò campionati anonimi"

Fabio Alampi Redattore 24 maggio 2026 (modifica il 24 maggio 2026 | 21:11)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Antonio Conte, nella conferenza stampa al termine di Napoli-Udinese, ha comunicato la sua decisione di lasciare la panchina partenopea: "Ho visto delle situazioni che non mi piacevano. Bisogna prendere le palle in mano e dirle le cose, perché io di fare campionati anonimi non l'ho mai fatto né mai li farò, né mai penserò di accompagnare il famoso morto, che sia il Napoli o altre. Ero pronto a farmi da parte, sicuramente qualche innesto non è entrato in sintonia con il vecchio gruppo e si erano create dinamiche molto difficili.

C'è stato un momento in cui era giusto denunciare e prendersi le responsabilità. Ci siamo confrontati e chiariti, dicendoci che bisognava remare tutti dalla stessa parte e con il vento forte a favore. Ci sono momenti in cui bisogna essere giusti, veri, e chiarirsi. Io un mese fa non ho chiesto niente al presidente: gli ho detto, in virtù della mia amicizia con lui, che il mio percorso stava terminando".

"Non ho voluto sapere o chiedere niente della programmazione e del ridimensionamento, la decisione da parte mia era stata presa. Questa decisione è stata presa perchè non sono riuscito a compattarvi. Se non si porta compattezza nell'ambiente, diventa difficile poi. Ho visto tanti veleni, zizzania, contro di me e i miei giocatori. Quelli che spargono veleno sono dei falliti, che vogliono like o fare trasmissioni per dire "hai visto come ho attaccato Conte?". Napoli non ha bisogno di questo, ma di gente seria che voglia bene alla squadra, come i tifosi che pagano il biglietto. Sono persone negative e nocive.

Io ho fallito perché ho capito che non sarei mai riuscito a compattare l'ambiente, aspetto fondamentale per puntare a grandi traguardi contro le grandi potenze, Juve, Milan e Inter. Ho alzato le mani, quando non posso cambiare le cose ci metto la faccia. Rimane il prestigio di allenare il Napoli, ringrazio il presidente De Laurentiis per questa opportunità. Ho vissuto con passione e grande cuore, come piace a me. Il tifoso napoletano mi ha capito, questa è la cosa più importante".

"Venendo a Napoli pensavo di potermela godere di più soprattutto dal punto di vista del risultato, invece mi sono reso conto subito che la mia persona sposta ambizioni, parametri e aspettative. Sono arrivato dopo un decimo posto e si è iniziato a dire che, solo perchè non giocavamo le coppe, dovevamo vincere lo scudetto, cosa che quest'anno non ho sentito dire per nessuno. C'è stata pressione. Abbiamo vinto il campionato, quest'anno dovevamo vincere la Champions League?".