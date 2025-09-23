Pierluigi Pardo, su Radio24, durante la trasmissione che conduce 'Tutti convocati' ha parlato dell'allenatore del Napoli, Antonio Conte, e di quanto ha detto dopo la vittoria per tre a due sul Pisa sulla forza della sua rosa e sul mercato fatto dal Napoli quest'estate.
ultimora
Pardo: “Parole Conte? C’è una verità numerica. Ma è anche strategia: prova…”
«Sento parlare di grande mercato. Noi abbiamo messo dentro tanti calciatori, il grande mercato è un'altra cosa», ha detto tra le altre cose sottolineando che non basta essere intervernuti sul mercato per fare del suo Napoli una squadra vincente.
Il giornalista ha commentato così quanto è stato detto dal tecnico del club partenopeo: «Le parole di Conte? Credo che ci sia un elemento di verità dal punto di vista numerico. Il Napoli che tecnicamente è la squadra più forte del campionato dal punto di vista numerico, la rosa dell'anno scorso, con la CL, sarebbe stata insufficiente. sul fatto che i giocatori arrivati non siano di livello è una strategia di comunicazione. Fa parte della sua capacità. Si rende conto che tutti o quasi gli addetti ai lavori partono dal presupposto che il Napoli avento vinto il campionato e avendo fatto mercato sia la favorita. Per lui non è automatico e lui prova a togliere pressioni, aspettative e ansie. Però la campagna acquisti è importanti e la squadra è forte ed è forte anche perché c'è lui».
(Fonte: Radio24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA