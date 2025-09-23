Il giornalista ha commentato così quanto è stato detto dal tecnico del club partenopeo: «Le parole di Conte? Credo che ci sia un elemento di verità dal punto di vista numerico. Il Napoli che tecnicamente è la squadra più forte del campionato dal punto di vista numerico, la rosa dell'anno scorso, con la CL, sarebbe stata insufficiente. sul fatto che i giocatori arrivati non siano di livello è una strategia di comunicazione. Fa parte della sua capacità. Si rende conto che tutti o quasi gli addetti ai lavori partono dal presupposto che il Napoli avento vinto il campionato e avendo fatto mercato sia la favorita. Per lui non è automatico e lui prova a togliere pressioni, aspettative e ansie. Però la campagna acquisti è importanti e la squadra è forte ed è forte anche perché c'è lui».